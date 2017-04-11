Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'den Vagner Love atağı

Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla bir hayli dikkat çeken Vagner Love, Fenerbahçe'nin yeni Webo'su olmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe, 2012- 13 sezonunda forvette yaşanan sorunu çözmek için yurt içine yönelmişti. O dönemde 31 yaşında olan Webo, Başakşehir’den transfer edilmişti. Özellikle oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu transfer eleştirilse de Kamerunlu golcü görev yaptığı 2.5 sezonda takıma büyük katkı sağlamış; önemli bir hamle oyuncusu olmuştu.

Yönetim, bu sezon Aytemiz Alanya’da fırtına gibi esen Vagner Love ile benzer bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, yaz döneminde 32 yaşındaki forvete imza attırıp kendisini aynı Webo gibi ‘kulübedeki güç’ olarak kullanmak istiyor. Love, sezon başında geldiği Aytemiz Alanyaspor’da ligde 16 gole imza atarak müthiş bir performans sergiledi. Fenerbahçe Yönetimi, bu transferi bitirmek için paranın yanı sıra Güney ekibine oyuncu da önermeyi planlıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

Bu görüntüler ABD'den... Sosyal medyada öfke yağdı

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

23 eyaleti dolaşan iki katlı tren

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Satın aldığı tanktan servet çıktı!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

Yan komşunun evine girdiğinde gördükleri şoke etti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA