Fenerbahçe'den Vagner Love atağı

Fenerbahçe, 2012- 13 sezonunda forvette yaşanan sorunu çözmek için yurt içine yönelmişti. O dönemde 31 yaşında olan Webo, Başakşehir’den transfer edilmişti. Özellikle oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle bu transfer eleştirilse de Kamerunlu golcü görev yaptığı 2.5 sezonda takıma büyük katkı sağlamış; önemli bir hamle oyuncusu olmuştu.

Yönetim, bu sezon Aytemiz Alanya’da fırtına gibi esen Vagner Love ile benzer bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, yaz döneminde 32 yaşındaki forvete imza attırıp kendisini aynı Webo gibi ‘kulübedeki güç’ olarak kullanmak istiyor. Love, sezon başında geldiği Aytemiz Alanyaspor’da ligde 16 gole imza atarak müthiş bir performans sergiledi. Fenerbahçe Yönetimi, bu transferi bitirmek için paranın yanı sıra Güney ekibine oyuncu da önermeyi planlıyor.