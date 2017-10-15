Fenerbahçe Arda Turan'ı 1.5 yıllık kiralamak için Barcelona'ya 4 milyon euro önerdi

FENER KAPIYI ÇALACAK

İspanyol basını Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, devre arasında Barcelona'nın kapısını çalarak Katalan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Sarı- Lacivertli kulübün Arda Turan'a da yıllık 4 milyon Euro teklif edeceğini ve 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Arda Turan'ın cebine 6 milyon Euro gireceğini yazdı.

TUDOR İSTEMEDİ

Arda Turan'ı hem Galatasaray taraftarının hem de teknik direktör Igor Tudor'un istediğine dair haberler daha önce kamuoyunu meşgul etmiş ve Arda'nın Fener'e gidebileceği yazılıp çizilmişti.

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