Fenerbahçe Arda Turan'ı 1.5 yıllık kiralamak için Barcelona'ya 4 milyon euro önerdi
Arda Turan'ın geleceği ile ilgili spekülasyonlar devam ederken İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
FENER KAPIYI ÇALACAK
İspanyol basını Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Arda Turan'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. İddiaya göre Fenerbahçe, devre arasında Barcelona'nın kapısını çalarak Katalan ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifi sunacak. Sarı- Lacivertli kulübün Arda Turan'a da yıllık 4 milyon Euro teklif edeceğini ve 1.5 yıllık kiralama teklifiyle Arda Turan'ın cebine 6 milyon Euro gireceğini yazdı.
TUDOR İSTEMEDİ
Arda Turan'ı hem Galatasaray taraftarının hem de teknik direktör Igor Tudor'un istediğine dair haberler daha önce kamuoyunu meşgul etmiş ve Arda'nın Fener'e gidebileceği yazılıp çizilmişti.
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