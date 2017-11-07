Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım: Kadro dışı kararımız yok
Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, şuan için bir kadro dışı kararı olmadığını söyledi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;
"Şu an için bir kadro dışı kararımız yok. Kadroyla ilgili kararı Aykut Kocaman verecek. Hocamıza güveniyoruz. Maçın duygusallığıyla bazı açıklamalar yaptı ama sonrasında dinlendi.Yönetim olarak hocamızın arkasındayız. Ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili çalışmalara şimdiden başladık."
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