Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım, PFDK'ya sevk ediliyor

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım’a Disiplin Kurulu yolu göründü. Akhisarspor-Fenerbahçe arasında cuma akşamı oynanan maçtan sonra hakem soyunma odasına giderek tepki gösteren Yıldırım’ın federasyon temsilcileri Murat Kutaniş ve Cengiz Önen tarafından rapor edildiği öğrenildi.

Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım’ın son dakikalarda Alper ve Skrtel’e kırmızı kart göstermesine sinirlenen Ali Yıldırım soluğu soyunma odasında almıştı. Hakemle konuşmak isteyen ancak olumsuz yanıt alan Fenerbahçeli yöneticinin bu eylemi sırasında hakaret niteliği taşıyan ifadeler de kullandığı bildirildi.

Disiplin talimatının, “Hakem soyunma odasının ve koridorlarının güvenliği” başlıklı 39. maddesinin 2. fıkrasına göre Ali Yıldırım 3 aya kadar hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalacak. Gözlemci raporları doğrultusunda Yıldırım’ın salı günü hukuk müşavirliği tarafından PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor.