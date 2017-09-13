Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay hayatını kaybetti

İki kız bir de erkek babası olan Hakan Dinçay geçtiğimiz yıl amansız bir hastalığa yakalanmıştı.

Hakan Dinçay yönetiminde Fenerbahçe, Türkiye'ye kadınlarda ve erkeklerde üst üste şampiyonluklar gelirken sarı melekler Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine çıktı. Erkek Voleybol Takımı da Avrupa'dan kupa getirmeyi başardı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün Asbaşkanlarından Hakan Dinçay'ı tedavi gördüğü hastanede kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yöneticimiz Hakan Dinçay'a Allah'tan rahmet; Dinçay ailesi, sevenleri ve tüm Fenerbahçe Camiası'na başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"