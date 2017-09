Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fikret Orman'ın açıklamalarına cevap verdi

Mosturoğlu'nun açıklamaları şöyle;

'EFENDİ BEŞİKTAŞ' DİYE KONUŞUYORSA...

Biz bu tip durumlarda futbolcuların teknik adamların konuşmalarını istiyoruz. Fenerbahçe derbide bileğinin hakkıyla kazandı, o maçı hak ettik. Fikret Orman 'Efendi Beşiktaş, Efendi Beşiktaş' diye konuşuyorsa bu uygun olmaz. Bu bir sıfattır, insanların sizin için bunları söylemesi gerekir.

Beşiktaş eğer derbiye Pepe, Medel ve Oğuzhan ile futbol oynamaya çıksaydı ortam yine gerilmezdi. Valbuena'dan çalım yiyen, Quaresma'yı tekme atmaya getiren sebep nedir?

DURMUŞ BİR POZİSYONA 'ATILMIŞ GOL' DİYORLAR

Sayın Orman, Fenerbahçe maçında kötü görüntü olduğunu söyledi. Futbolda dün yoktur bugün vardır sözünü hatırlıyorum. Geçen sezon Hasan Çetinkaya'nın kafasının nerede yarıldığını görmedi herhalde? Şenol Güneş'in futbolcumuzun boğazını sıktığını, Leipzig maçında toplu halde küfürler edildiğini de görmedi mi? Söylenecek tek doğru 77. dakikadaki ofsayt pozisyonudur. Hakem ofsayt gerekçesiyle maçı mı durdurdu, yoksa gol mü iptal edildi? Pozisyonu tekrar tekrar izledim. Durmuş bir pozisyonda atılmış gol hakem hatasıysa Fikret Orman farklı bir maç izlemiş demektir. Alnımızın teriyle galibiyet aldık, bu açıklamalar bunun önüne geçemeyecektir.

DİĞER 17 KULÜBÜ RENCİDE EDİYOR

12 yıldır ezeli rakiplerimiz bizi burada yenemiyor. Her Fenerbahçe maçında bunların olmasını anlayamıyorum. Fikret Orman, her konuşmasında 'Bizim futbolcularımız çok ahlaklı vs' diyor. Bunları söylerken diğer 17 kulübü rencide ediyor. Rakibe de saygı duymak lazım. Fikret Orman da bildiğim kadarıya 65 yaşlarında. Artık olgunluğunu geçmiş, yaşlı olmuş.

CANER'İ 'FİŞEK' YAPAN FENERBAHÇE'DİR

Mahmut ağabey de bugün olsa aynı şekilde konuşmaz. Bu kulübe mensup tüm futbolcuların iyi gününde kötü gününde Fenerbahçe, diğer kulüplerde olduğu gibi arkasında durmuştur. Bu yöneticiliğin gereğidir. Bu camiadan ayrılan bir futbolcunun yeni camiasına yaranmak için çirkin davranışlarda bulunması kabul edilemez. Tüm kulüplerde aile ortamı vardır. Caner maçtan evvel Beşiktaş taraftarına saygı gösterisi yaptı. Tribünlerin önünde eğildi. Yeri değildi. Caner'i fişek yapan Fenerbahçe'dir. Bence sorunluydu, kimse de buna değinmedi.

60 MİLYON DOLARLIK KREDİNİN ÇEKİLMESİ

Başkan, 100 milyon dolar kullanılabilir limit olduğunu söyledi. Bu para yakın dönem borçların yapılandırılmasında kullanılacak. Aynı krediyi Beşiktaş da çekmişti. Başkan, kulübün futbolcu almak için kaynak sıkıntısı yaşanmayacağını söylemişti.

Aleyhimize olan hatalarda 'Fenerbahçe kötü futbol oynuyor' gibisinden açıklamalar vardı. Bu geçen sezondan bu yana devam ediyor. Bir kulübün lehine ve aleyhine sistematik hata yapan kişilerin futbolda yeri yoktur. Maçtan maça takımdan takıma değişiyorsa sorun vardır.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Lig yarışında diğer takımların görmezden gelindiğini gösteren şeyler var. Ali Palabıyık ile yapılacak her türlü hamlenin takipçisiyiz. Sırf Fenerbahçe maçında hata yaptı diye hakem dinlendirilmeyecektir. Maçtan maça değişiklik olmaz, standart vardır.

"FİKRET ORMAN SAMİMİYSE TFF'Yİ DEĞİŞTİRELİM"

Fikret Orman, TFF'den memnun değilse ve samimiyse, gelsin TFF'yi değiştirelim. Bu arada Fikret Orman, Kulüpler Birliği'nde başkan yardımcılığı için bana oy kullandı. 3-4 yıldır böyle devam ediyor, şimdi tepki koydu. Koyabilir problem yok. Burada 25 milyon Fenerbahçe Kulübü'dür. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tartışmaya çalışıyorsa, izin vermeyiz.

'İSPATLASINLAR, İSTİFA EDERİZ'

Fikret Orman yöneticilerimize küfredildi diyor. Varsa böyle bir durum, gereğini yapacağız. Seramoniye çıkan çocukların bizim tarafımızdan yönlendirildiğini söylüyor. İçimizde birinin bu çocuklara konuyla ilgili bir telkinde bulunduğumuzu söylesin, ispat etsin. Hepimiz istifa ederiz, bu şerefsizlik olur.

VİDEO HAKEM GÖNDERMESİ

Video hakem olsaydı Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısı bu kadar olmazdı. İnşallah bu uygulama gelir.

