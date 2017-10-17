Fenerbahçe Atletizm Şubesi, Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu
Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi, Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya'yı resmen açıkladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi, Kenya asıllı Türk atlet Aras Kaya'yı kadrosuna kattı.
Uzun mesafe koşucusu milli sporcu, 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın, 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası 3000 metre su engellide gümüş madalya kazanmış, 27. Dünya kros Şampiyonası'nda da karışık takım kategorisinde bronz madalya alan ekipte yer almıştı.
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