Fenerbahçe Avrupa'nın en lüks stadında oynayacak! Biletler satışta...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet satışları iki aşamada gerçekleştirilecek. 29 Ocak'a kadar öncelikli alış hakkından kombine bilet sahipleri faydalanacak. Tüm kategorilerdeki kombine bilet sahipleri en fazla 4 bilet satın alabilecek. 30 Ocak'tan itibaren ise biletler serbest satışa sunulacak. Bilet satışları karşılaşmanın ilk yarısının bitimine kadar da devam edecek.

Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem.ru sitesinde yer alan detaylı habere göre bilet fiyatları 400 ile 3 bin ruble arasında değişiyor. 4 yaşına kadarki çocuklar ise stada biletsiz alınacak. Online bilet satışları hakkında ise kulübün resmi sitesinden ayrıca bilgi verilecek.

FC Krasnodar stadyum gişeleri ul. Razvedchika Leonova, 1 adresinde Güney tribünü 14 girişinin karşısında bulunuyor. Gişelerin çalışma saati ise hata içi 09:00-19:00, hafta sonları ise 10:00-18:00 saatleri arasında olacak.

Avrupa'nın en lüks stadı: "Karsnodar Arena"

Futbolcuların soyunma odalarındaki ultra lüks konfordan, ısıtmalı ve soğutmalı seyirci koltuklarına, çim zemininden stadın iç kısmını saran dev LED ekranına, dışarda hava sıcaklığı eksi 25 iken içerde artı 10'dereceye kadar çıkarabilen sistemi ile görenleri şaşırtan dışarıdan Kolezyum görünümünde olan Krasnodar Arena, Türk inşaat şirketi Esta Construction tarafından yapıldı.