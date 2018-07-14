Fenerbahçe Ayew ve Bolasie ile anlaştı

Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Hollandalı hocanın istediği iki yıldız için önemli mesafe kat edildi.

Menajerlerle anlaşma tamam

Andre Ayew ve Bolasie'yi takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menajerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi. Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.