Fenerbahçe Ayew ve Bolasie ile anlaştı
Genelde genç futbolculara yatırım yapan Fenerbahçe, Ayew ve Bolasie ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Hollandalı hocanın istediği iki yıldız için önemli mesafe kat edildi.
Menajerlerle anlaşma tamam
Andre Ayew ve Bolasie'yi takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menajerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi. Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.
Bolasie’de onay çıktı
Ardından rota Everton’a dönecek. Mavi-Beyazlılar’ın yeni hocası Marco Silva’nın, 29 yaşındaki oyuncu için, “Kiralanabilir” rapor vermesi Fenerbahçe’nin iştahını biraz daha kabarttı. Kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeyi kabul eden başarılı oyuncunun imzası artık an meselesi.
(Fanatik)
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