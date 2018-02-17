Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı canlı izle Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri

Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı canlı izleme linki ile birlikte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maç özeti ve golleri araştırılan konular arasında. Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Ligde kalma mücadelesi veren Alanyaspor ise sahadan en az 1 puanla ayrılmak amacında.. Süper Lig'in 22. haftasında, 41 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe evinde, 21 puanlı Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.. Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle derbi öncesi farkı açma şansı elde eden Fenerbahçe aynı zamanda kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe ortak olacak. 19.00'da başlayan kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları star.com.tr adresinde.. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman Valbuena'ya 11'de şans verirken Volkan Demirel rahatsızlığı nedeniyle maçta görev yapamıyor. İşte Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Maçı özeti golleri ve canlı izleme linkleri..







Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u devirmek istiyor... Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşmanın canlı anlatımı STAR.COM.TR'den takip edebilirsiniz. Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.

Üç eksik bulunuyor

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel, Volkan Demirel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.

Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel bağırsak enfeksiyonu nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi kadrodan çıkarıldı. Kaleyi Kameni koruyacak.

FENERBAHÇE: - AYTEMİZ ALANYASPOR:

(İlk yarı oynanıyor...)



STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: BeIN Sports



FENERBAHÇE: Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao

YEDEKLER: Erten, Oytun, Şener, Alper, Mehmet Ekici, Dirar, Eljif, Oğuz Kağan, Samed, Serhat

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman



AYTEMİZ ALANYASPOR: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas

YEDEKLER: Ufuk, Birol, Augusto, Maniatis, Cenk Ahmet, Emre, Taha, Wanderson

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman



Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 3, ikinci Medipol Başakşehir'in 2 puan ardından üçüncü sırada yer buldu. Aytemiz Alanyaspor ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgiyle 21 puan toplayarak 14. sırada yer aldı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçı sarı-lacivertli ekip 4-1 kazanmıştı.



İKİ EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren Martin Skrtel ve Vincent Janssen, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.



SÜPER LİG'DE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

Süper Lig'de 14 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Süper Lig'de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybetmişti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Valbuena, Giuliano, Aatıf, Fernando

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Barış, Tzavellas, Nsakala, Fofana, Villafanez, Efecan, Fernandes, Emre Akbaba, Douglas