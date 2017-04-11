Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Adebayor'a 15 milyon euro vermişti
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, haftalar önce Adebayor'un transferi hakkında çok çarpıcı detaylar vermişti.
Adebayor'un Galatasaray maçı performansının ardından Rıdvan Dilmen'in sözleri akıllara geldi. Dilmen golcü futbolcunun transferinin ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oyuncuya ilgisini bu sözlerle özetlemişti;
"Aykut Kocaman şampiyon olduktan sonra Adebayor'a 15 Milyon Euro kadar vermişti ama Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği için alınmadı. Adebayor dünya futbolunda çok önemli bir kalitedir. Adebayor'u Beşiktaş çok istemiş, baya ilgilenmişler ama Başakşehir aldı"
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