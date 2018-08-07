Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lizbon Büyükelçisi'ni ziyaret etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica deplasmanı sırasında Lizbon Büyükelçisi'ni ziyaret etti.
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'de bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Büyükelçi Göğüş ve Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Kaleli, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Elçilik ve kent hakkında bilgiler veren Göğüş, Fenerbahçe'mize de Benfica karşısında şans diledi." ifadelerine yer verildi.
(AA)
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