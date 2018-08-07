Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Lizbon Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica deplasmanı sırasında Lizbon Büyükelçisi'ni ziyaret etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacağı karşılaşma için Portekiz'de bulunan sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerimiz, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Mehmet Hasan Göğüş'ü resmi konutunda ziyaret etti. Büyükelçi Göğüş ve Büyükelçilik Müsteşarı Zeynep Kaleli, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Elçilik ve kent hakkında bilgiler veren Göğüş, Fenerbahçe'mize de Benfica karşısında şans diledi." ifadelerine yer verildi.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ile gerilimi tırmandıran ABD yönetimi aslında neyi hedefliyor?

Türkiye ile gerilimi tırmandıran ABD yönetimi aslında neyi hedefliyor?

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Emekliye erken maaş ve ikramiye müjdesi

Üniversite taban tavan puanları 2018 ÖSYM’de! YKS TYT üniversite taban puanları açıklandı

Üniversite taban tavan puanları 2018 ÖSYM’de! YKS TYT üniversite taban puanları açıklandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA