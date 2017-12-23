Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Konya'da açılışa katıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, proje kapsamında Konya'da bahçesine basketbol potası yaptırılan okulda açılışa katıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünce yürütülen "1907 Okul 1907 Pota" projesi kapsamında Konya'da bahçesine basketbol potası yaptırılan okulun açılış töreninde yer aldı. Süper Lig'de bu akşam Atiker Konyaspor ile yapacakları maç için Konya'ya gelen Yıldırım, Buhara Mahallesi'ndeki Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesine geçti. Burada düzenlenen törende başkan Yıldırım, kurdele kesimi sonrası öğrencilerle fotoğraf çektirdi, ardından öğrenciler gösteri maçı yaptı.

Yıldırım, daha sonra okul müdürü İsmet Ersoy'un odasına giderek okul hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterilerinde bulundu.

AA

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaylalara çıkma yasaklarını kaldırıyoruz

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA