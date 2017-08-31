Fenerbahçe: Ben Arfa'nın PSG'le sorunları devam ediyor
Fenerbahçe Kulübü, Ben Arfa ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"Son dönemde medyada futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır.
Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, konuyla ilgili en doğru bilgileri şahsen vermiş olup, geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır.
Kamuoyuna duyururuz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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