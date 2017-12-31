Fenerbahçe, Ben Arfa'ya 3.5 milyon euro artı imza parası vermeye hazır
Sarı-Lacivertliler’in, prensip anlaşmasına vardığı Hatem Ben Arfa’ya yapılacak teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. 3 senelik sözleşme önerilen 30 yaşındaki yıldıza, 3.5 milyon Euro ödenmesi planlanıyor.
Fenerbahçe’nin 10 numara pozisyonu için düşündüğü isimlerin başında gelen ve Fransa kaynaklı haberlere göre prensip anlaşmasına vardığı Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulübü PSG ile sorunlarını henüz çözemeyen Ben Arfa ile ön anlaşma yapan Arfa’ya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunulduğu bildirildi.
Buna göre Sarı-Lacivertliler’in 30 yaşındaki yıldıza senelik 3.5 milyon Euro artı imza parası vereceği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun ve menacerinin, bu öneriye sıcak baktıkları ve hemen, PSG ile yaşanan sıkıntıları çözüp, bonservissiz olarak Kanarya’ya imza atmayı amaçladıkları öğrenildi.
Artık gözler PSG’de
Kulübünden 10 milyon Euro alacağı olduğu konuşulan ve yaşadığı sorunlar sebebiyle bu sezon tek bir resmi maça bile çıkmayan Arfa’nın, menaceriyle birlikte Ocak ayının ilk haftasında soluğu PSG’nin kulüp binasında alacağı ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin de, gelişmeleri yakından takip ettikleri öğrenildi. (Fanatik)
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