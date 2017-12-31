Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Ben Arfa'ya 3.5 milyon euro artı imza parası vermeye hazır

Sarı-Lacivertliler’in, prensip anlaşmasına vardığı Hatem Ben Arfa’ya yapılacak teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. 3 senelik sözleşme önerilen 30 yaşındaki yıldıza, 3.5 milyon Euro ödenmesi planlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe’nin 10 numara pozisyonu için düşündüğü isimlerin başında gelen ve Fransa kaynaklı haberlere göre prensip anlaşmasına vardığı Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kulübü PSG ile sorunlarını henüz çözemeyen Ben Arfa ile ön anlaşma yapan Arfa’ya 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunulduğu bildirildi.
 
Buna göre Sarı-Lacivertliler’in 30 yaşındaki yıldıza senelik 3.5 milyon Euro artı imza parası vereceği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun ve menacerinin, bu öneriye sıcak baktıkları ve hemen, PSG ile yaşanan sıkıntıları çözüp, bonservissiz olarak Kanarya’ya imza atmayı amaçladıkları öğrenildi.
 
Artık gözler PSG’de
 
Kulübünden 10 milyon Euro alacağı olduğu konuşulan ve yaşadığı sorunlar sebebiyle bu sezon tek bir resmi maça bile çıkmayan Arfa’nın, menaceriyle birlikte Ocak ayının ilk haftasında soluğu PSG’nin kulüp binasında alacağı ifade edildi. Fenerbahçe cephesinin de, gelişmeleri yakından takip ettikleri öğrenildi. (Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Asgari ücret 1709 liraya çıkabilir

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

İbrahim Saraçoğlu'ndan gripten kurtaran kürler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA