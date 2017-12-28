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Fenerbahçe Ben Arfa'yı sponsor desteğiyle renklerine bağlıyor

PSG'nin sahibi olan Katarlılar, Ben Arfa'yı bir kulüple anlaşması halinde bonservis konusunda yardımcı olma sözü verdi. F.Bahçe, sponsoru olan Katar bankası QNB kanalıyla işi bitirmeye yakın.

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Sezonun ilk yarısını hedeflediği yerde bitiren Fenerbahçe, yeni takviyelerle ikinci yarıda şampiyonluk konusunda daha iddialı bir pozisyona gelmek için çalışmalarım sürdürüyor. Kanarya'nın ilk hedefinde ise PSG'nin yıldız oyuncusu Ben Arfa'nın olduğu öğrenildi. Fransız basını, sezon başında Sarı-Lacivertli kulüple görüşen oyuncunun menajerinin temaslarını sürdürdüğünü, Ben Arfa'nın her an imza atabileceğini belirtti. Ben Arfa'ya, PSG'nin transferde kolaylık sağlama konusunda söz verdiği de öne sürüldü. 

PSG'nin sahibi olan Katarlı işadamı Al Khealifi'nin de bu konuda yardımcı olması için FBahçe'nin sponsoru olan Katar Bankası QNB'nin devreye girdiği iddia edildi. PSG ile sözleşmesini feshetmek için 10 milyon euro tazminat isteyen Ben Arfa'nın ikna edilmesi halinde bu transferin gerçekleşmesi kesin gibi. 30 yaşındaki Ben Arfa'nın sezon sonunda PSG ile sözleşmesi sona eriyor. 

MENAJERİ: HENÜZ ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK 

Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad ise transfer söylentileri hakkında şu açıklamayı yaptı: Ben Arfa'mn durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor. Fransa dışında bir takım olabilir."

(Aksam)

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