Fenerbahçe Benfica maçı izle AZ TV İdman TV şifresiz izle canlı Fenerbahçe Benfica canlı skorlar ve golleri takip et

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FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda 14 Ağustos Salı günü oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak. Heyecanla beklenen mücadele D-Smart'ın Spor SMART 77. kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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Spor Toto Süper Lig'de sezonu galibiyetle açan Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Elerse muhtemel rakibi belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

FENERBAHÇE - BENFICA

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 21:00

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Giuliano, Barış, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BENFICA: Vlachomidos, Almeida, Jardel, Dias, Grimaldo, Fejsa, Deson, Pizzi, Cervi, Salvio, Ferreyra

TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden Fenerbahçe, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu galibiyetle açan Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.

Elerse muhtemel rakibi belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

Temsilcimiz Fenerbahçe turun ilk maçında Portekiz deplasmanına konuk olurken, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Estadio da Luz'da oynanan maçın ilk yarısında iki takım birbirine üstünlük kuramazken, ikinci yarıda baskısını artıran Benfica aradığı golü 69. dakikada Eduardo Salvio'nun asistinde Franco Cervi ile buldu ve karşılaşmayı bu golle kazanarak, tur için avantaj elde etti.

Cocu ve Volkan basının karşısına çıkacak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 14 Ağustos Salı akşamı saat 21.00’de Portekiz temsilcisi Benfica ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

Teknik direktör Philip Cocu ve kaptan Volkan Demirel, 13 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısı öncesinde Sarı Kanaryalar, maç öncesi son antrenmanını saat 19.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapacak. Antrenmanın sadece ilk 15 dakikası basına açık olacak.

Benfica ise Ülker Stadyumu'nda saat 18.00'de antrenman yapacak ve bu antrenmanın da yine sadece ilk 15 dakikası medyaya açık olacak. Ülker Stadyumu’nda düzenlenecek Benfica takımının basın toplantısı ise bugün saat 19.30’da başlayacak.

Fenerbahçe sezona iyi başladı

Yeni sezon öncesi İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlandı. İlk olarak kamp öncesinde İstanbulspor ile karşılaşan takım sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Bu maçta Sarı Lacivertlilerin golünü Aatif Chahechoue kaydetti.

Temsilcimiz Fenerbahçe İsviçre kampı sürecinde Lausanne ve Fulham ile karşılaştı. Lausanne karşısından 2-1 mağlup ayrılan Sarı-Lacivertlilerin tek golünü 82. dakikada Yiğithan Güveli attı. Fulham maçında ise Fenerbahçe iyi bir performans sergileyerek maçı 3-0 kazandı. Bu maçın golleri ise 28. dakikada Giuliano, 42. dakikad Hasan Ali Kaldırım ve 75. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Kampın ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe ilk olarak Feyenoord ile maç yaptı. Sarı Kanaryalar 3-0 öne geçtikleri maçta skoru muhafaza edemeyince karşılaşma 3-3 tamamlandı. Maçın golleri 7. dakikada Eljif Elmas, 14. dakikada Giuliano ve 18. dakikada Mathieu Valbuena'dan gelirken, 33. dakikada Giuliano bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Toplam Süre 0:01Bu maçın ardından İzmir'de Altınordu ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Son hazırlık maçında ise Cagliari ile oynayan Sarı-Lacivertliler rakibini 2-1 ile geçerken, goller 51. ve 57. dakikalarda Alper Potuk'tan geldi.

Benfica ile turun ilk maçında karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-0 mağlup ayrılsa da, ligde ilk hafta Bursaspor'u 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler de moraller yüksek. İyi başlangıç yapan takım, Benfica karşısında kendi taraftarının desteğiyle turu geçmek istiyor.

Benfica'nın hazırlık performansı

Portekiz ekibi Benfica ilk etap hazırlık maçlarında Napredak, Vitoria Setubal ve Sevilla ile karşılaştı. Napredak'ı 3-0 yenen takım, Setubal ile ise 1-1 berabere kaldı. Sevilla maçında ise galibiyete 1-0'lık skorla ulaştı.

Ardından Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda dev kulüplerle birlikte mücadele eden takım burada 3 maça çıkarken, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Borussia Dortmund ile 2-2, Juventus ise 1-1 berabere kalan Benfica, Lyon'a ise 3-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe gençleşiyor

Sarı Kanaryalar transferde genç isimlere yöneldi. Hem altyapıdan isimleri A takıma takviye eden Fenerbahçe toplamda 4 futbolcuyu farklı takımlardan kadrosuna kattı. Altınordu'dan Berke Özer ile Barış Alıcı, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu, Swansea City'den Andre Ayew ve Leicester City'den Islam Slimani takıma katılan isimler olurken, 4 isimle yollar ayrıldı.

Jose Fernandao, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wahda'ya transfer olurken, genç futbolcu Beykan Şimşek ise Osmanlıspor'un yolunu tuttu. Ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Luis Neto ve Vincent Janssen ise takımlarına geri döndü.

Benfica transferde kar ediyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Benfica bu sezon transfere 15.38 milyon Euro harcarken, sattığı futbolculardan 30.20 milyon Euro kazandı. Kulüp böylece transfer gelir giderinden 14.82 milyon Euro kar etmiş oldu.

UNAM Pumas'tan Nicolas Castillo, Colon'dan German Conti, Panathinaikos'tan Odysseas Vlachodimos, Moreirense'den Alfa Semedo, Coimbra'dan Chiquinho, ADO Den Haag'dan Tyronne Ebuehi, Shakhtar Donetsk'ten Facundo Ferreyra ve Belgrano'dan Cristian Lema Benfica'nın kadrosuna kattığı isimler oldu.

Diğer yandan Joao Carvalho Nottm Forest'e, Andre Horta Los Angeles Galaxy'ye, Bryan Cristante Atalanta'ya, Raul Jimenez Wolverhampton'a, Joao Amaral Lech Poznan'a, Pedro Nuno Moreirense'ye, Jhon Murillo Tondela'ya, Andre Carillo Al-Hilal'e, Patrick Santa Clara'ya, Anderson Talisca GZ Evergrande'ye, Oscar Benitez Argentinos Junior'a, Salvador Agra Cadiz'e, Chiquinho Moreirense'ye transfer oldu. Eliseu serbest kalırken, Paulo Lopes ise futbola veda etti.