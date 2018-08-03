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Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Benfica maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 7 Ağustos Salı günü yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, futbolcular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 5 Ağustos Pazar günü devam edecek.

(AA)

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