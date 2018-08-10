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Fenerbahçe, Benfica'dan Seferovic'i istedi

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli santrfor transferi için 4 isim arasında mekik dokuyor. Janssen ve Slimani için beklemeye geçen Kanarya’nın 1 numaralı hedefi Seferoviç, sürpriz hamle ise Bounedjah…

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PORTEKİZ’DEN ÇAĞRI GELDİ

■ GOLCÜ eksikliği Benfica maçında iyice ortaya çıkan F.Bahçe, Süper Lig’de puan kaybı yaşamamak adına santrfor transferini acilen bitirmek için tüm gücüyle çalışıyor. Sarı-Lacivertliler’in listesinde 4 isim var. Janssen ve Slimani için İngiliz kulüplerinden haber bekleyen Kanarya, Cezayirli golcü Bounedjah ile her konuda anlaşıp transferi beklemeye aldı. Portekiz’den gelen sürpriz haberle Benfica’nın İsviçreli golcüsü Haris Seferoviç de listeye dahil oldu.

TALİPLERİ ÇOK FAZLA

■ GEÇEN sezon transferin son gününde Tottenham’dan kiralanan Janssen, oynadığı futbolla geçer not almıştı. Sarı-Lacivertliler 24 yaşındaki yıldızı 1 yıl daha kiralamak istiyor. Janssen için geçerli şartlar Leicester City’nin Cezayirli golcüsü Slimani için de geçerli… Kulüpler F.Bahçe’nin kiralama teklifine sıcak bakıyor ama oyuncuların birden fazla talibi olduğu için menajerler üzerinden yürüyen süreçte, “Bekle gör” stratejisi uygulanıyor.

JONAS KALIYOR HARİS GİDİYOR

■ BU iki oyuncu için zaman kaybetmek istemeyen F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, teknik direktör Phillip Cocu’nun da onayıyla Seferoviç’e yöneldi. 26 yaşındaki İsviçreli yıldız takımın 4. golcüsü konumuna düşünce ayrılmak istediğini yönetime iletti. Portekiz devinde gol makinesi Jonas’ın takımdan ayrılması bekleniyordu. Ancak Jonas’ın Benfica’da kalma şansı doğunca Seferoviç için Comolli’ye “Gelin görüşelim” dendi.

(Gunes)

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