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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı'nın işini bitirdi

Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.

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Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.

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