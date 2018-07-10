Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı'nın işini bitirdi
Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.
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