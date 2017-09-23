Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayın Bein Sports 1’de (FB BJK canlı)

Fenerbahçe Beşiktaş canlı yayın için geri sayım başladı. Bein Sports 1 canlı yayın ile Fenerbahçe Beşiktaş maçı heyecanı yaşanacak. FB BJK canlı yayın saat 19:30’ta başlayacak ve dev derbide hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Dev derbide ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe’nin ilk 11’i; Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen. Beşiktaş’ın ilk 11’i ise; Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun’dan oluşuyor.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig'deki 123. randevularına hazırlanıyor. Bundan önceki 122 maçın 45'ini Fenerbahçe kazanırken, Beşiktaş 38 maçı galip tamamladı. 39 maç ise berabere bitti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ligde oynadığı son iki maç berabere bitti. Bu fikstürde en son 1983/84 ve 1985/86 sezonları arasında arka arkaya üç maç berabere sonuçlanmıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz maçın birini kazanabildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a 13 maçtır yenilmiyor. Bu, iki takım arasında, iç sahada oynanan maçlardaki en uzun yenilmezlik serisi.

SAKAT VE CEZALILAR

Ev sahibi Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Robin van Persie, Martin Skrtel ve Nabil Dirar bu derbide forma giyemeyecek. Konuk Beşiktaş’ta ise Gökhan Gönül, Adriano, Atınç Nukan ve Gökhan Töre sakatlıkları nedeniyle bu maçta yok.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neto, Roman, Hasan Ali, Josef, Ozan, Ekici, Giuliano, Valbuena, Janssen

Beşiktaş: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun

AYKUT KOCAMAN’IN TERCİHİ KAMENİ

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde kaleyi kimin koruyacağı konusu tartışılıyordu. Sarı lacivertlilerin hocası Aykut Kocaman konuyla ilgili kararını verdi.

NTV Spor muhabiri Onur Tuğrul'un sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine Carlos Kameni ile çıkacak. Tuğrul hesabından yazdığı mesajında Mehmet Ekici'nin de ilk 11'de oynama olasılığının yüksek olduğunu ifade etti.

AYKUT KOCAMAN İLE ŞENOL GÜNEŞ 19.RANDEVUDA

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü karşılaşacak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri arasındaki rekabette, Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyetlerde 1 maç üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş, 15'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 18 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçlarda Kocaman'ın ekipleri 7 galibiyet elde etti. Şenol Güneş ise Kocaman'a karşı 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. Tecrübeli iki teknik adamın başında bulunduğu takımlar, 5 maçta da berabere kaldı.