Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
A GRUBU
B.Leverkusen
Ludogorets
Zurih
B GRUBU
Salzburg
Cetic
C GRUBU
Zenit
Kopenhag
D GRUBU
Anderlecht
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb
E GRUBU
Arsenal
Sporting Lizbon
F GRUBU
Olympiakos
Milan
G GRUBU
R.Wien
Villarreal
Spartak Moskova
H GRUBU
Lazio
Marsilya
I GRUBU
Genk
Beşiktaş
J GRUBU
Sevilla
Krasnodar
L GRUBU
Chelsea
PAOK
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