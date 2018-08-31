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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Akhisarspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

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A GRUBU

B.Leverkusen
Ludogorets
Zurih

B GRUBU

Salzburg
Cetic

C GRUBU

Zenit
Kopenhag

D GRUBU

Anderlecht 
Fenerbahçe
Dinamo Zagreb

E GRUBU

Arsenal
Sporting Lizbon

F GRUBU

Olympiakos
Milan

G GRUBU

R.Wien
Villarreal
Spartak Moskova

H GRUBU

Lazio
Marsilya

I GRUBU

Genk
Beşiktaş

J GRUBU

Sevilla
Krasnodar

L GRUBU

Chelsea
PAOK



 

 

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