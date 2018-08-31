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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un fikstürü belli oldu.

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Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 20 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk olacak olan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim'de Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

25 Ekim'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak.

29 Kasım'da sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Norveç'in Sarpsborg takımıyla yapacak.

"Kupa 2"deki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Sarpsborg takımıyla yapacak siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında 13 Aralık Perşembe günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak

I Grubu'nun maç programı şöyle:

20 Eylül Perşembe: Besiktas-Sarpsborg (Norveç), Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)

4 Ekim Perşembe: Malmo-Besiktas, Sarpsborg-Genk                                                                                               

25 Ekim Perşembe: Sarpsborg- Malmo, Besiktas-Genk 

8 Kasım Perşembe: Malmo-Sarpsborg, Genk-Besiktas

29 Kasım Perşembe: Sarpsborg-Besiktas, Malmo-Genk

13 Aralık Perşembe: Besiktas-Malmo, Genk-Sarpsborg

AKHİSARSPOR'UN FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda mücadele edecek Akhisarspor’un maç programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’nda İspanya’nın Sevilla, Rusya’nın Krasnodar ve Belçika’nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü Akhisar’da Krasnodar ile oynayacak.

J Grubu’nun maç programı şöyle:

20 Eylül: Akhisarspor-Krasnodar, Sevilla-Standard Liege

4 Ekim: Standard Liege-Akhisarspor, Krasnodar-Sevilla

25 Ekim: Sevilla-Akhisarspor, Standard Liege-Krasnodar

8 Kasım: Akhisarspor-Sevilla, Krasnodar-Standard Liege

29 Kasım: Krasnodar-Akhisarspor, Standard Liege-Sevilla

13 Aralık: Akhisarspor-Standard Liege, Sevilla-Krasnodar

(DHA)

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