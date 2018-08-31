Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un fikstürü belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un fikstürü belli oldu.
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 20 Eylül'de deplasmanda Dinamo Zagreb'e konuk olacak olan Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim'de Spartak Trnava'yı ağırlayacak.
25 Ekim'de Anderlecht ike deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, 8 Kasım'da sahasında Belçika temsilcisini ağırlayacak.
29 Kasım'da sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek olan Fenerbahçe, grup etabını 13 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava maçıyla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Siyah-beyazlılar, gruptaki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Norveç'in Sarpsborg takımıyla yapacak.
"Kupa 2"deki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü sahasında Sarpsborg takımıyla yapacak siyah-beyazlılar, gruptaki son maçında 13 Aralık Perşembe günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak
I Grubu'nun maç programı şöyle:
20 Eylül Perşembe: Besiktas-Sarpsborg (Norveç), Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)
4 Ekim Perşembe: Malmo-Besiktas, Sarpsborg-Genk
25 Ekim Perşembe: Sarpsborg- Malmo, Besiktas-Genk
8 Kasım Perşembe: Malmo-Sarpsborg, Genk-Besiktas
29 Kasım Perşembe: Sarpsborg-Besiktas, Malmo-Genk
13 Aralık Perşembe: Besiktas-Malmo, Genk-Sarpsborg
AKHİSARSPOR'UN FİKSTÜRÜ
UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nda mücadele edecek Akhisarspor’un maç programı belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nde J Grubu’nda İspanya’nın Sevilla, Rusya’nın Krasnodar ve Belçika’nın Standard Liege takımlarıyla mücadele edecek Akhisarspor, ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü Akhisar’da Krasnodar ile oynayacak.
J Grubu’nun maç programı şöyle:
20 Eylül: Akhisarspor-Krasnodar, Sevilla-Standard Liege
4 Ekim: Standard Liege-Akhisarspor, Krasnodar-Sevilla
25 Ekim: Sevilla-Akhisarspor, Standard Liege-Krasnodar
8 Kasım: Akhisarspor-Sevilla, Krasnodar-Standard Liege
29 Kasım: Krasnodar-Akhisarspor, Standard Liege-Sevilla
13 Aralık: Akhisarspor-Standard Liege, Sevilla-Krasnodar
(DHA)
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