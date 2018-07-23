Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Avrupa kupalarında üç temsilcimiz bugün kura heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak. Medipol Başakşehir ve Torshavn'ı geçerse Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda olacak.

Seri başı olma ihtimali bulunan Fenerbahçe’nin olası rakipleri arasında Benfica, Dinamo Kiev, Spartak Moskova, Standar Liege gibi takımlar var. Beşiktaş, seri başı ve turu geçerse nispeten kolay rakiplerle eşleşecek. Medipol Başakşehir ise seri başı değil ve Sevilla ile Zenit gibi güçlü takımlar rakibi olabilir.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kuralar Şampiyonlar Ligi’nde saat 13:00’te, UEFA Avrupa Ligi’nde ise saat 13:45 ve 15:00’te iki grup halinde çekilecek.