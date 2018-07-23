Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in rakipleri bugün çekilecek kura ile belli olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir Avrupa Ligi'nde karşılarına çıkacak rakipleri öğrenecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa kupalarında üç temsilcimiz bugün kura heyecanı yaşayacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yer alacak. Medipol Başakşehir ve Torshavn'ı geçerse Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda olacak.

Seri başı olma ihtimali bulunan Fenerbahçe’nin olası rakipleri arasında Benfica, Dinamo Kiev, Spartak Moskova, Standar Liege gibi takımlar var. Beşiktaş, seri başı ve turu geçerse nispeten kolay rakiplerle eşleşecek. Medipol Başakşehir ise seri başı değil ve Sevilla ile Zenit gibi güçlü takımlar rakibi olabilir.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleşecek olan kuralar Şampiyonlar Ligi’nde saat 13:00’te, UEFA Avrupa Ligi’nde ise saat 13:45 ve 15:00’te iki grup halinde çekilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı

Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA