Fenerbahçe, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar için harekete geçiyor!
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'la ilgilendiğini iddia etti.
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Sarı-lacivertli yönetimin, Porto'ya, "Beşiktaş, Aboubakar'ın bonservisini almazsa gelecek sezon için biz talibiz" mesajı gönderdiği belirtildi. Porto'nun geri dönmek istemediğini açıklayan Kamerunlu forvet için teklifleri değerlendireceği vurgulandı. 24 yaşındaki Aboubakar, Beşiktaş'ta 14 gol attı.
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