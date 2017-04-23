Fenerbahçe, Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar için harekete geçiyor!

Şenol Güneş: Penaltıyı Mitrovic'e attırdım çünkü...

Şenol Güneş, penaltı kaçıran Mitrovic için “Çok sakin, telaşsız ve soğukkanlı bir oyuncu. O yüzden riskli bir penaltı olduğu için ona attırdım. Ama olmadı, yapacak bir şey yok” dediği öğrenildi.