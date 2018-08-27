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Fenerbahçe, Bruno Varela'yı her an açıklayabilir

Fenerbahçe'nin kaleye yapmayı planladığı takviye, kontenjan nedeniyle beklemeye alındı.

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Fenerbahçe'nin Benfica'nın genç kalecisi Bruno Varela'yı kiralamak için yaptığı girişimlerin olumlu sonuçlandığı, 23 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmanın tamamlandığı kaydedildi.

Ancak Portekizli yıldızın takıma katılmasında yabancı kontenjanı engeli bulunuyor. Fenerbahçe, yeni transfer Fabian ile birlikte 14 yabancı kontenjanını doldurmuş oldu.

Böylece Varela için başta Kameni olmak üzere gönderilmesi planlanan Dirar, Soldado, Valbuena'dan birinin takımdan ayrılması gerekecek.

Comolli bu isimler için görüşmelerini hala sürdürüyor. Satış gerçekleştiği anda Varela kadroya katılacak.

Bu arada Portekiz'in önde gelen gazetelerinden O Jogo, F.Bahçe'nin Varela ile anlaştığını ve transferin her an resmiyet kazanabileceğini yazdı.

(Sabah)

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