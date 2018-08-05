Fenerbahçe Carlos Bacca için tekrar harekete geçti

Forvet hattına nokta atışı bir takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, eski aşkına yöneldi: Carlos Bacca.

Sezon biter bitmez gündeme gelen ve 2 yıldır Fenerbahçe’nin radarında olan Kolombiyalı yıldız için harekete geçildi. Son olarak Higuain’i renklerine bağlayan ve kadrosundaki forvet sayısı 5’e çıkan Milan’da, Bacca’nın ayrılması yüksek ihtimal. 31 yaşındaki golcü de, düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor.

Önceliği La Liga olan fakat İspanyol takımlarından beklediği teklifleri henüz alamayan Bacca’nın menajeriyle, sportif direktör Comolli’nin temasa geçtiği öğrenildi. Yönetim, bonservis maliyeti 10 milyon Euro’yu bulan Bacca’yı kiralama formülüyle takıma kazandırmak istiyor.

Kiralama formülü

Milan ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunan Bacca, geçen sezon kiralık olarak Villarreal’de görev yapmıştı. İspanyol ekibinde çıktığı toplam 43 maçta 18 kez fileleri havalandıran tecrübeli santrfor, 7 de gol pası verdi.

Milan, bonservis için teklif gelmezse, Bacca’yı kiralayacak.

(Fanatik)