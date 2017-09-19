Fenerbahçe 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu Süper Lig’de mücadele eden 5 takımı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.