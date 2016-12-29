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Fenerbahçe çok zorladı ama olmadı

THY Euroleague'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos' a mağlup oldu.

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Karşılaşmaya evsahibi Olympiakos çok istekli ve dirençli başlarken Fenerbahçe hem hücumda hem savunmada zaaf yaşadı.
 
İlk yarıyı 40-21 önde kapatan Yunan ekibi son çeyreğe de 18 sayı farkla 58-40 önde girdi.
 
Son çeyrekte iyi savunma yapan Fenerbahçe'de Vesely'nin pota altındaki çabalarına Datome ve Bobby Dixon da katkı verince fark bir anda 4 sayıya kadar indi: 65-61
 
Son dakikalarda farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Olympiakos salondan 71-62 galip ayrıldı.

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