Fenerbahçe çok zorladı ama olmadı
THY Euroleague'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos' a mağlup oldu.
Karşılaşmaya evsahibi Olympiakos çok istekli ve dirençli başlarken Fenerbahçe hem hücumda hem savunmada zaaf yaşadı.
İlk yarıyı 40-21 önde kapatan Yunan ekibi son çeyreğe de 18 sayı farkla 58-40 önde girdi.
Son çeyrekte iyi savunma yapan Fenerbahçe'de Vesely'nin pota altındaki çabalarına Datome ve Bobby Dixon da katkı verince fark bir anda 4 sayıya kadar indi: 65-61
Son dakikalarda farkın daha da kapanmasına izin vermeyen Olympiakos salondan 71-62 galip ayrıldı.
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