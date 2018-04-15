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Fenerbahçe, Cristian Pavon'un peşinde!

Transfer çalışmalarına erken start veren Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Cristian Pavon'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe transfer çalışmalarına bu kez erken başladı.

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; Benfica'nın scout şefi Jose Boto'nun Fenerbahçe'de göreve getirileceği iddialarının ardından futbolcu isimleri de gündeme gelmeye başladı. Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen Arjantinli yıldız Cristian Pavon'u listesine aldı.

DÜNYA DEVLERİ İSTİYOR!

Inter, Atletico Madrid ve Napoli'nin ilgilendiği genç yıldız için, sezon sonunda Fenerbahçe'ye scout şefi olarak gelmesi beklenen Jose Boto devreye girdi. Fenerbahçe'ye aracılık yapacak olan Boto, transferi bitirmek için harekete geçti.

Boca Juniors ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Cristian Pavon, bu sezon ligde forma giydiği 22 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.

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