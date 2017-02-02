Fenerbahçe, CSKA'ya acımadı!
THY Euroleague'de Fenerbahçe sahasında CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup etti.
THY EuroLeague'nin 21. haftasında Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da CSKA Moskova'yı konuk etti. Ev sahibi Fenerbahçe, CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 14. galibiyetini kazanırken, CSKA Moskova 6. mağlubiyetini aldı.
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