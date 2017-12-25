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Fenerbahçe Daley Blind için girişimlere başladı

M.United'da fazla forma şansı bulamayan Blind, için Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

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Daily Mirror, Inter ve Fenerbahçe'nin Daley Blind'i Ocak ayında isteyeceğini yazdı. Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı oyuncu için Dick Advocaat'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktör Advocaat'ın milli takımdan da oyuncusu olan yıldız futbolcuya "Fenerbançe'ye git' dediği iddia edildi.

Manchester Uniüed ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği aktarılan haberde, United'in sözleşmesi 2018 yılında bitecek olan oyunculardan gelir elde etmek istiyor.

Blind 2014 yılında Ajax'tan 17.5 milyon euroya Kırmızı Şeytanlar'a imza atmıştı.

(Güneş)

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