Fenerbahçe Damien Da Silva ile anlaştı

TRANSFERDE ÖNCELİK SAVUNMANIN

■ FENERBAHÇE, Trabzonspor’un anlaştığı iddia edilen Fransız stoper Damien Da Silva ile söz kesti. Geçen sezon başında yine Bordo-Mavili kulübün anlaştığı Guiliano’yu son anda 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bu kez Fransa’da Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Kiralık Neto’nun opsiyonunu kullanmayan, Skrtel’in da takımdan ayrılacak olmasından dolayı transferde önceliği savunmaya veren Fenerbahçe’de, yeni sportif direktörü Damien Comolli’nin Da Silva ile el sıkıştığı ifade edildi.

COMOLLİ VE DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

■ FRANSIZ basını, Caen ile sözleşmesi bu ay sonu bitecek olan 30 yaşındaki stoperin, önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek Fenerbahçe’ye imza atılacağını yazdı. Comolli’nin oyuncu havuzunda olan isimlerden olduğu vurgulanan Da Silva’nın, Sarı-Lacivertliler’in Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasından dolayı Fenerbahçe’yi seçtiği bildirildi. 30 yaşındaki stoperle Trabzonspor’un yanı sıra St. Etienne ile Montpellier’in de ilgilendiği belirtilen haberde, Comolli’nin yakın ilişkilerini kullanarak transferi noktaladığı kaydedildi.

KALMASINI İSTERDİM

■ CAEN’DE 4 sezondur forma giyen ve takımın ikinci kaptanlığını yapan 30 yaşındaki stoperin yeni maceralar için kulübünden gelen sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği öğrenilirken, Fransız ekibin teknik direktörü Patrice Garande de “Damien bu sezon ligde kalmamıza çok yardımcı oldu. Kalmasını isterdim bize tecrübesiyle çok güç katıyordu ama kendi kararı” ifadelerini kullandı. Caen formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1’de sadece 6 maç kaçırıp 32 maçta görev alan tecrübeli stoper, 4 gol atarak takımına skor anlamında da katkı yaptı.

(Gunes)