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Fenerbahçe defansında üç kayıp!

Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören Fenerbahçeli 3 futbolcu cezalı duruma düştü.

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Kardemir Karabükspor karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustaedter cezalı duruma düştü.
 
Konya deplasmanında yoklar
 
Bu sezon 4'er kez sarı kartla cezalandırılan 3 futbolcu, gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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