Fenerbahçe defansında üç kayıp!
Kardemir Karabükspor maçında sarı kart gören Fenerbahçeli 3 futbolcu cezalı duruma düştü.
Kardemir Karabükspor karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustaedter cezalı duruma düştü.
Konya deplasmanında yoklar
Bu sezon 4'er kez sarı kartla cezalandırılan 3 futbolcu, gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
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