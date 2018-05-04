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Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-58 yendi ve seride 1-0 öne geçti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-58 yendi.

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Fenerbahçe bu sonuçla yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 6 Mayıs Pazar günü yine Hatay'da yapılacak.

Salon: Antakya

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 10, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 13, Sottana 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 8, Plum 5, Esra Ural Topuz, Zeynep Şeval Gül

1. Periyot: 15-23

Devre: 35-36

3. Periyot: 43-51

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