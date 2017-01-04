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Fenerbahçe deplasmanda Mersin'i farklı geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda Fenerbahçe, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 89-73 yendi.

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Edip Buran Spor Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken ilk 5 dakikayı Fenerbahçe 10-9 önde geçti. Bu dakikadan sonra özellikle Gruda'nın pota altındaki etkili oyunuyla hakimiyetini arttıran konuk ekip, ilk periyodu 21-16 önde kapattı.

Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta oyuna kenardan gelen Verameyenka'nın elinden bulduğu sayılarla farkı 7'ye (31-24) kadar çıkardı. Rakibi karşısında Nevin'in 3 sayılık atışlarıyla farkı azaltmaya çalışan Mersin ekibi, soyunma odasına 41-39 yenik gitti.

Üçüncü periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle geçerken, Fenerbahçe, Levander ve Pelin Bilgiç ikilisiyle üst üste sayılar buldu. Ev sahibinde Gökçe Doğan'ın çabası farkın kapanmasında yeterli olmazken, sarı lacivertliler son periyoda 68-62 üstün gitti. Bu çeyrekte 13 sayı kaydeden Levander, taraftarlardan alkış aldı.

Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmayı 89-73 kazandı. Fenerbahçe'de Levander 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Mersin ekibinde Petronyte ve Gökçe Doğan'ın 14'er sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 73 - FENERBAHÇE: 89

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Omer Esteron (İsrail), Jelena Tomic (Hırvatistan), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökçe Doğan 14, Nilay Kartaltepe 9, Petronyte 14, Robinson 12, Nevin Kristen Vatansever 16, Fahriye Bayraktar 6, Yaren Uslular, Nazlıcan Ölçek, Görkem Ertaş 2, İlknur Yıldızhan

FENERBAHÇE: Pelin Bilgiç 15, Levander 22, Gruda 13, Quigley 6, Stricklen 8, Ayşe Cora 7, Birsel Vardarlı, Verameyenka 18

1. PERİYOT: 16-21

DEVRE: 39-41

3. PERİYOT: 62-68

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