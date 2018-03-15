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Fenerbahçe derbi için özel koreografi hazırladı

Aslantepe’de ilk yarıda oynanan maçta Galatasaray taraftarı Rocky Balboa’lı koreografi yapmıştı. Cumartesi günkü derbide Sarı-Lacivertliler’in buna misilleme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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Ligin kaderini belirleyecek derbiye Fenerbahçe taraftarının ilgisi büyük. Dün genel satışa çıkan biletler tükenme noktasına geldi. Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günkü Galatasaray maçında rekorun kırılması bekleniyor.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu özel maç için koreografi de hazırlıyor. Sezonun ilk yarısında Aslantepe’de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, “Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk” ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı.

Sarı-Lacivertliler’in cumartesi günkü dev mücadele için özel bir tribün şov hazırladıkları öğrenildi. Fenerbahçe cephesinin, Rocky’li koreografiye misilleme yapacağı iddia edildi. Taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.

(Fanatik)

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