Fenerbahçe derbi öncesi puan kaybı istemiyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşmanın canlı anlatımını STAR.COM.TR'den takip edebilrisiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç - Chebake - Doria - Sadık - Cissokho - Murat - Azubuike - Aytaç - Pereira - Adem - Boutaib

Fenerbahçe: Kameni - Isla - Neustadter - Skrtel - Hasan Ali - Josef - Topal - Dirar - Giuliano - Aatıf - Fernandao

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkacak.

Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.