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Beşiktaş'ta Ersan Gülüm, Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu derbide yok

Pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta 3 futbolcu forma giyemeyecek.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği bildirildi.
 
Futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve top kontrolü çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmanın, taktik çalışmasının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
 
Açıklamada, siyah-beyazlıların devre arasında renklerine kattığı eski futbolcusu Ersan Adem Gülüm'ün takımla çalışmalara katıldığı ifade edildi. Ersan'ın antrenmanın ilk bölümünde takım çalışmasında yer aldığı aktarıldı.
 
Bireysel çalışmalara devam eden Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu'nun ise antrenmanda yer almadığı belirtildi.
 
Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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