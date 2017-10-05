Fenerbahçe devre arasında Vagner Love'u renklerine bağlayacak

4 yabancı golcüsü olmasına rağmen hücumda sorun yaşayan Fenerbahçe, Alanyasporlu Vagner Love'ı transfer etmek istiyor.

Büyük umutlarla yaptığı transferlerin bir çoğundan beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürebilmek için devre arasında kadrosunu güçlendirecek.

Janssen'in sadece iki gol attığı, Soldado'nun yedi maçta sıfır çektiği, Van Persie ve Fernandao'nun ise hiç katkı sağlamadığı Fenerbahçe'de hücum bölgesine önemli bir takviye yapılması konuşulmaya başlandı

Henüz somut bir adım atılmasa da bazı yöneticilerin gönlünden geçen ismin Aytemiz Alanyasporlu Vagner Love olduğu öğrenildi.

Kimi yöneticilerin bu düşüncesine rağmen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızla ile ilgili girişimde bulunup bulunmayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Aziz Yıldırım, başkanı arayıp sormuştu

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, transfer süreciyle ilgili Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisini aradığını belirterek, "Geçen gün Aziz Yıldırım beni aradı ve Vagner Love'ı nasıl transfer ettiğimi sordu" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon ligde 7 maçta 7 gol atan 33 yaşındaki Love'un Aytemiz Alanyaspor'la 2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Sabah)