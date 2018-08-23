Fenerbahçe, Diego Reyes ile anlaşmaya vardı

Transferde hareketli satler yaşayan Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, bonservisi elinde olan Diego Reyes ile anlaşmaya vardı. Meksikalı savunma oyuncusu yarın İstanbul'da olacak.

25 yaşındaki savunmacı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından bir de orta saha oyuncusu alıp transferi noktalayacak.