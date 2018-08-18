Fenerbahçe Diego Reyes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe’nin stoper adayları arasında yer alan Diego Reyes konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Meksikalı savunmacı, yaptığı açıklamada kendisini çok isteyen Gus Poyet için Bordeaux’yla sıcak baktığını söylemişti. Ancak Uruguaylı teknik adam, yönetimle yaşadığı kriz sonrası kovuldu.

Bordeaux, tüm transfer çalışmalarını askıya aldı. Şimdilik başka talibi bulunmayan Reyes de ortada kaldı. 25 yaşındaki futbolcu sezonun son haftası yaşadığı sakatlıktan kurtuldu ve eski takımı CF America’nın Coapa Tesisleri’nde idmanlara çıkıyor.

Reyes bir yandan da şu anda kendisiyle ilgilenen tek takım olan Fenerbahçe’den haber bekliyor. Meksikalı’nın kariyeri ve bonservisinin elinde olması, bu transferi Sarı-Lacivertliler açısından cazip kılıyor. Ancak başarılı oyuncunun sakatlıktan yeni çıkması ve sezon öncesi kampı yaşamaması, kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

(Fanatik)