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Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçına skandal hakem Damir Javor atandı

Berlin'deki Final Four'da skandal yönetimiyle tepki toplayan Damir Javor, bir kez daha Fenerbahçe-CSKA maçına atandı.

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Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçının hakem üçlüsü belli oldu. Berlin'deki Final Four'da yine CSKA-Fenerbahçe finalini yöneten Sloven hakem verdiği skandal kararla tartışma konusu olmuştu.

CSKA Moskova'nın da yer aldığı VTB Ligi'nde de görev alan Damir Javor'a Sarı-Lacivertli yönetim o dönem büyük tepki göstermişti. Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic de Javor'un verdiği kararlar sonrası çılgına dönmüştü. Finalde bir pozisyonda Kalinic’e saldıran Sergey Kushchenk'in VTB Ligi'nin CEO'su olduğu ortaya çıkmıştı...

Böylece Berlin'deki final maçından sonra ilk defa Fenerbahçe Doğuş'un bir iç saha maçına Damir Javor atandı.

Yarın Ülker Arena'da 20:30'da oynanacak karşılaşmayı yönetecek diğer hakemler ise şöyle;

Daniel Hierrezuelo 

Damir Javor

Carmelo Paternico 

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