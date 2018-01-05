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Fenerbahçe Doğuş: 79 Baskonia: 74

THY Euroleauge'in 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 79-74'lük skorla mağlup etti.

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THY Euroleauge'in 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Saski Baskonia'yı 79-74'lük skorla mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl xx, Sreten Radovic xx, Jakub Zamojski xx

Fenerbahçe Doğuş: Thompson xxx 12, Melli xx 9, Melih x, Wanamaker xxx 16, Sloukas xx 4, Nunnally xx 5, Guduric xxx 18, Vesely xx 9, Sinan xx 3, Muhammed Ali xx 3, Ahmet x, Datome x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Saski Baskonia: Vildoza xx 3, Timma xxx 10, Voigtmann xx 11, Huertas xx 2, Beaubois xx 4, Janning xx 10, Diop x, Granger xx 7, Poirier xx 7, Jones xx 4, Shengelia xxx 14, Garino xx 2

Başantrenör: Pedro Martinez

1. Periyot: 18-22 (Baskonia Vitoria Gasteiz lehine)

Devre: 36-38 (Baskonia Vitoria Gasteiz lehine)

3. Periyot: 63-59 (Fenerbahçe Doğuş lehine)

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