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Fenerbahçe Doğuş: 95 Baskonia: 89

THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 95-89 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

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THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final serisinin ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş sahasında İspanya'nın Baskonia takımını 95-89 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele öncesi Fenerbahçe Doğuş seride 1-0 üstün durumda bulunuyordu. 3 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçını Fenerbahçe Doğuş sahasında 82-73 kazanmıştı. Serinin 3. maçı ise 24 Nisan Salı günü İspanya'da oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş: 95 - Baskonia: 89

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Elias Koromilas (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz)

Fenerbahçe Doğuş: Brad Wanamaker, James Nunnally, Jan Vesely, Jason Thompson, Nikola Kalinic

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Baskonia: Janis Timma, Marcelo Huertas, Rodrigue Beaubois, Tornike Shengelia, Vincent Poirier

Başantrenör: Pedro Martinez

1. Periyot Sonucu: 25-23

2. Periyot Sonucu: 53-49 (28-26)

3. Periyot Sonucu: 71-68 (18-19)

4. Periyot Sonucu: 95-89 (24-21)

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