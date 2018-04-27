Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirdi Dörtlü Final'e adını yazdırdı

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 92-83 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.

Baskonia karşısında seriyi 3-1 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in yarı final mücadelesinde Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, Huertas, Garino ve Beaubois'in basketleriyle beşinci dakika içinde farkı altı sayıya çıkardı: 14-8. Yedinci dakikada 17-17 eşitliği yakalayan sarı-lacivertli ekip, Melli ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakip potada yine Melli ve Guduric'in üç sayılık atışlarından boş dönmeyen Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı ilk kez çift haneli rakamlara çıkardı: 22-33. Sekiz dakika boyunca Poirier ve Huertas ile 8 sayı üretebilen Baskonia karşısında temposunu düşürmeyen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-32 üstün gitti.

İspanyol rakibi karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe taşıyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 21 sayıya çıkardı ve mücadelenin 26. dakikasında 68-47 öne geçti. Voigtmann'ın üç sayılık basketlerinin yardımıyla 13 sayılık seri yakalayan Baskonia, skoru 68-60'a getirse de sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun ilk beş dakikasında rakibini 5 sayıda tutan ve farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 92-83 galip ayrılırken, seriyi de 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Baskonia: Voigtmann 12, Huertas 11, Beaubois 13, Poirier 14, Garino 8, Vildoza, Timma, Shengelia 11, Janning 2, Diop 2, Granger 10

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 4, Guduric 22, Vesely 7, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 5, Thompson 5, Melli 21, Sloukas 5, Kalinic 13, Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu

1. Periyot: 19-25

Devre: 32-48

3. Periyot: 62-72