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Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı deplasmanda 76-71 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Fenerbahçe Doğuş karşı karşıya geldi. Yılın son derbisinde Fenerbahçe Doğuş, Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-71 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017'nin son derbisinde Beşiktaş Sompo Japan ezeli rakibi Fenerbahçe Doğuş'u konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe Doğuş'un 76-71'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
 
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