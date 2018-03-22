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Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Kızılyıldızı 80-63 mağlup etti

Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'in 28. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı deplasmanda 80-63 mağlup etti.

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Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kızılyıldız'ı 80-63 mağlup etti.

Belgrad deplasmanındaki maça iyi başlayan ekip temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş oldu. İlk periyodun son 4 dakikalık bölümüne girilirken temsilcimiz 9-20 önde olan taraftı. Fakat son bölümde Kızılyıldız, Ennis ile etkili olarak farkı azalttı ve ilk çeyrek 17-22 sona erdi.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde temsilcimiz Vesely ile etkili olarak farkı çift hanelere çıkarmayı başardı. Fakat yine çeyreğin son bölümünde Ennis ile etkili olan Kızılyıldız, farkı tek hanelere indirse de Fenerbahçe ilk yarıyı 31-40 önde tamamladı.

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE DOĞUŞ KARŞILAŞMASININ ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan temsilcimiz ilk 3 dakika geçilirken skoru 31-45 yaptı. Sonrasında özellikle Bobby Dixon'ın dış şut isabetleriyle farkı arttıran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 41-65 önde tamamladı.

Son çeyrekte Kızılyıldız'ın geri dönme çabalarına rağmen temsilcimiz rakibine izin vermeyerek karşılaşmadan 63-80 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz 28. maçında 20. galibiyetini elde etti ve normal sezonu ilk 4'te bitirmeyi ve Play-Off'ta saha avantajına sahip olmayı garantiledi. 

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