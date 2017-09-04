Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarının ilk antrenmanını Metro Enerji Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde gerçekleştirilen idmana yeni transfer Jason Thompson da katıldı.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ülkelerinin milli takım formalarını giyen Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Barış Hersek, Luigi Datome, Nicolo Melli, Kostas Sloukas ve Marko Guduric'ten yoksun bir şekilde hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Ali Muhammed ve Ahmet Can Duran'a ise tedavi programı uygulandı.

Hazırlık döneminde eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle kadroya Marcel Ponitka, Nik Slavica, Nemanja Jaramaz, Petar Aranitovic ve Jovan Novak geçici olarak dahil edildi.

Çalışmayı Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban da izledi.

Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 21-24 Eylül'de Hırvatistan'da gerçekleştirilecek ve CSKA Moskova, Panathinaikos, Brose Bamberg, Bayern Münih ile Khimki ekiplerinin de katılacağı Zadar Turnuvası’na katılacak.

Sarı-lacivertli ekip, bu turnuvanın ardından 25 Eylül'de Union Olimpija ile Ljublijana’da karşılaşacak. Fenerbahçe Doğuş, 26 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Partizan ile yapacağı karşılaşma sonrası 27 Eylül'de Borac Cacak ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Fenerbahçe Doğuş, sezonun ilk resmi maçını ise 4 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Banvit ile yapacak.

Balaban: "Bu sezon daha zor olacak"

Hazırlıklarla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan kulübün asbaşkanı Ozan Balaban, müthiş bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Avrupa’da her sene şampiyonluğa oynayan bir takımız. Bu sene daha da zor olacak, çünkü biz şampiyon takımız. Oyuncular bunun bilincinde." dedi.

Sezonu açtıklarını vurgulayan Balaban, şunları söyledi:

"Heyecanlı bir sezon olacak. Aramızdan ayrılanlar da oldu. Takımımız keyif veren mücadelesiyle, terinin son damlasını akıtan basketbol oynayacaktır. Yeni gelen oyuncularımız da başarıyı istiyorlar. Hocamızın tecrübesi, teknik ekibin uyumu söz konusu. Gerekli transferler yapıldı. Geçen sene uzun süren sakatlıklarımız oldu. Bu sene biraz daha geniş kadro kurmaya çalıştık. Heyecanlı bir sezon olacak. İnşallah sonu Belgrad ve şampiyonluk olacak."