Fenerbahçe, Doğuş Grubu'yla sponsorluk anlaşması imzaladı

Fenerbahçe kulübü, Doğuş Grubu'yla spnsorluk anlaşması imzaladı ve basketbol takımının adı resmen Fenerbahçe Doğuş oldu. Ülker Arena'da yapılan basın toplantısında Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu başkanı Ferit Şahenk ve Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zelijko Obradovic de hazır bulundu ve konuşma yaptı.

Yapılan açıklamalar şu şekilde:

Aziz Yıldırım:

Doğuş ile Fenerbahçe, iki marka, 3 yıllığına bir araya gelip Türk basketboluna hizmet etmek için anlaşıyor. Ferit bey iyi bir Fenerbahçelidir. Doğuş ailesine teşekkür ediyorum. Doğuş grubuna daha önceki destekleri nedeniyle de teşekkür ederim.

Ferit Şahenk:

Benim için heyecan verici bir gün. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe camiasına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Doğuş Grubu olarak basketbola destek vermeye devam ediyorum. Fenerbahçe Baksetbol Takımı, Avrupa'nın en büyüğü olarak Türk spor tarihine geçmiştir. Bunun için bir kez daha teşekkür ve tebrik ediyorum. Bundan sonra takımın adı Fenerbahçe Doğuş olacaktır. Bu beraberlik için başta Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere, antrenörümüz Zelijko Obradovic'e teşekkür ediyorum. Türk sporuna hayırlı olmasını dilerim.

Zelijko Obradovic:

Kendimi bir kez daha bu salonda çok rahat ve güvende hissediyorum. Benim gerçek yerim burası... Bugün çok özel bir gün ve benim tarafımdan söylenecek bir söz yok. Ferit bey ve Doğuş Grubu'nun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Gelecek sezon için hazır olmalıyız çünkü biz Avrupa şampiyonuyuz, herkes bize karşı ayrı bir motivasyonla oynayacak. Bu yüzden sayın başkan, Ferit bey her şey için teşekkürler. 'Evimize hoşgeldin' diyorum.

İSİM RESMEN DEĞİŞTİ

Fenerbahçe-Doğuş Anlaşmasının resmiyete kavuşmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya hesabı 'Fenerbahçe Basketbol' ismini 'Fenerbahçe Doğuş' olarak değiştirdi.

Fenerbahçe Basketbol, önümüzdeki sezondan itibaren 'Fenerbahçe Doğuş' ismiyle mücadele edecek.